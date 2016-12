premium

Kamp: 2016 was jaar om trots op te zijn

31 min geleden

DEN HAAG - Het afgelopen jaar was economisch gezien een jaar om trots op te zijn. Dat zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken in een terugblik op 2016. De Nederlandse economie groeide tot het niveau van voor de crisis, het aantal banen nam toe en de daling van de werkloosheid zette door, aldus Kamp. Ook is ons land in Europa voorop gaan lopen op het gebied van innovatie en is Nederland van alle EU-landen de meest concurrerende economie.