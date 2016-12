Ruim de helft Nederlanders vatbaar voor populisme

Volgens YouGov is er een verschuiving aan de gang in Europa. De tegenstellingen tussen links en rechts gaan niet meer op. YouGov-oprichter Joe Twyman: „We kijken naar historische modellen om dit te verklaren en één ding kwam steeds opnieuw bovendrijven: autoritair populisme. Dat was ooit groot in de jaren 80.” Toen regeerden mensen als Ronald Reagan en Margaret Thatcher.