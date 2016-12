Volgens de politie was de man wel aanspreekbaar, maar is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 12.20 uur kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen.

Het is nog onduidelijk waarom de schietpartij plaatsvond. Het Odijkplein is door de politie afgezet voor onderzoek en er is een zoektocht in gang gezet naar de dader of daders.