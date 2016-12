Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Toerist rijdt auto vast op strand

52 min geleden

Katwijk - Voor een Duitse toerist die de laatste dag van 2016 op het strand wilde vieren, pakte het niet helemaal uit zoals gepland. In plaats van rustige oudejaarsdag met zeezicht is het graven geblazen. De man heeft zich namelijk met zijn auto helemaal vastgereden in het mulle zand.