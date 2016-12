„Mogelijk gaat het om zelfgemaakt spul. Het is in elk geval zodanig zwaar dat we het aan de experts overlaten”, zei een woordvoerder.

Uit voorzorg zijn ook de brandweer en ambulance naar de Munttorenstraat gedirigeerd. De politie ging op onderzoek uit na een tip, maar heeft nog niemand opgepakt.

De politie had het over een woning. Op foto’s was te zien dat ook een garagebox werd doorzocht.