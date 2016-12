Met camera's is onder water een inspectie aan de stuw uitgevoerd, maar Rijkswaterstaat heeft "nog geen volledig beeld", aldus de zegsman. Ook de schuiven van de stuw zelf moeten nog uitgebreid worden nagelopen. Dat gebeurt in de komende dagen.

Het waterpeil in de Maas is tussen Grave en Sambeek inmiddels gedaald tot op het niveau van het stroomopwaarts gelegen Lith. Het is nu dus op het peil dat het zonder de stuw zou hebben. Voor eigenaren van woonboten is dat lastig. Sommige van die boten bij Gennep liggen vast aan de kade en zijn doordat het waterpeil is gezakt scheef komen te hangen. Bewoners zullen noodgedwongen elders het Nieuwjaar moeten inluiden.

In de Maas liggen in totaal zeven stuwen om het waterniveau op peil te houden. Dat is nodig vanwege het hoogteverschil in het Limburgse landschap.