Zo vloog in Oosterhout rond acht uur zaterdagavond een auto in brand. Daar was voor de brandweer geen redden meer aan. Omdat de wagen op een oprit achter een woning stond, raakte ook een schutting zwaar beschadigd.

Het blussen van een auto in de Utrechtse wijk Overvecht zorgde voor problemen, omdat de brandstoftank lekte. Ook deze auto was niet meer te redden. Het was een van de vele autobranden in Utrecht, waar alleen al Oudjaarsdag een tiental wagens in vlammen zou zijn opgegaan.

In Zeist werd een auto aangestoken. De wagen brandde volledig uit, twee auto’s ernaast raakten zwaar beschadigd.

Een muziektent in Ellecom is zaterdagavond door een felle brand verwoest. De brand in de tent aan de Binnenweg trok veel bekijks. Of hierbij vuurwerk in het spel was, zal onderzoek moeten uitwijzen.

De brandweer van Groningen werd zaterdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Billitonstraat in de stad. Ter plaatse bleek het te gaan om een stuk vuurwerk dat door een raam naar binnen was gegooid.

Op het industrieterrein Het Laar in Wekerom brandde zaterdagavond een chalet uit. Vermoedelijk is het vuur aangestoken.

De brandweer in Leiden werd tijdens bluswerkzaamheden bekogeld met vuurwerk. Daar moest de politie eraan te pas komen.

In Wijchen tenslotte was er loos alarm. Een voorbijganger spotte daar vlammen in een woning en alarmeerde de brandweer. Die kwam ter plaatste en concludeerde dat de vlammen op een tv-scherm te zien waren.