Raadslid D66 de fout in door vuurwerk

Een vader van een van de kinderen heeft aangifte gedaan, schrijft het AD. Het raadslid, Ed van der Vaart, zou de kinderen hebben bedreigd en er zou zijn geslagen met een hamer. Een van de kinderen liep gekneusde ribben op en een ander kind had krassen in zijn nek. De kinderen waren flink ontdaan door de gebeurtenis.

Fractievoorzitter Martijn Gebbink op de website van D66 in Eemnes: „Het is triest als iemand de zelfbeheersing totaal verliest en tot zo’n wandaad overgaat. Natuurlijk vinden we dit in de eerste plaats afschuwelijk voor de jonge slachtoffers. In vele opzichten is dit een drama. Het spreekt voor zichzelf dat hij geen raadslid kan blijven.”