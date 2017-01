Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Miljoenenprijs valt in Zeeland en Gelderland

31 min geleden

RIJSWIJK - De hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen in Zeeland en Gelderland. De prijs van 30 miljoen euro viel op twee halve staatsloten, zodat twee prijswinnaars in beide provincies tijdens de jaarwisseling multimiljonair zijn geworden. Zij ontvangen ieder 15 miljoen euro belastingvrij.