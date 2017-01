Van de verwondingen is de helft zo ernstig dat de slachtoffers blijvende schade daarvan zullen hebben. Dat betekent dat ze verminderd zicht zullen hebben of dat ze zelfs blind worden en hun oog mogelijk kwijtraken.

De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. Van de slachtoffers was de helft omstander. Ze werden geraakt door rondvliegend vuurwerk. Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril.

Artsen van het Oogziekenhuis voeren zondagochtend de eerste drie operaties uit om de schade aan de ogen te herstellen.

Volgens oogarts Tjeerd de Faber toont deze jaarwisseling opnieuw aan „dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk.” Het Oogziekenhuis gooit er een wrange rekensom tegenaan: „In Nederland veroorzaakt vuurwerk in twee nachten meer oogletsels dan alle 512 oogtrauma’s opgelopen door Amerikaanse troepen gedurende vier jaar militaire vijandelijkheden in Irak en Afghanistan.”

In heel Nederland zijn vorig jaar vijftien mensen blind geworden door vuurwerk.