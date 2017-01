Spoor aan vernielingen in Vlissingen

Aan de Bloemenlaan werd een aantal auto’s in brand gestoken. Ook werden daar deuren en ramen van enkele woningen vernield, vuurwerk door brievenbussen gegooid en raakte een brandweerauto beschadigd. Daarnaast werden de ruiten van twee politieauto’s, waaronder een hondenauto, vernield. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Volgens een woordvoerster van de politie is er nog niemand gearresteerd. „We hebben de onruststokers niet meer kunnen traceren, maar het onderzoek loopt nog”, aldus de zegsvrouw. Volgens de politie was het geweld in Vlissingen veel ernstiger dan in voorgaande jaren.

Benadeelden worden verzocht bij de politie aangifte te doen.