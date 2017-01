Via het P2000-netwerk worden politie, brandweer en ambulance opgeroepen bij incidenten. Het verkeer op dat digitale netwerk is live te volgen via Alarmeringen.nl.

Tussen middernacht en 09.00 uur zijn 2061 meldingen verzonden via P2000, bijna de helft meer dan de 1714 meldingen die de hulpdiensten vorig jaar in hetzelfde dagdeel uitstuurden. De cijfers wijzen erop dat de hulpdiensten het echt veel drukker hebben gehad dan vorig jaar, aldus Wilbert de Vries van Alarmeringen.nl.