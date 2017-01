premium

Bibberen bij Nieuwjaarsduik

27 min geleden

SCHEVENINGEN - Klappertandende deelnemers aan de traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen renden rond het middag uur massaal de Noordzee in. Het was rond vier graden in de Zuid-Hollandse badplaats. De temperatuur van het zeewater is acht graden.