Den Haag: meer aanhoudingen

Het aantal brandstichtingen waarbij auto's betrokken zijn, is volgens een woordvoerster opnieuw gedaald. Hoeveel auto's er in brand zijn gestoken, wilde ze niet zeggen. De stad had tijdens de jaarwisseling last van extreem zwaar vuurwerk.

Al eerder werd bekend dat een Haagse politieman zwaargewond is geraakt door een aanrijding op het Kaapseplein. Er werd daar extra mankracht ingezet omdat agenten en hulpverleners door omstanders bekogeld werden met vuurwerk en stenen. Vier andere agenten raakten gewond bij kleinere incidenten.