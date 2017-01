Ook Weerplaza waarschuwt voor gladheid in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en het oosten van Zuid-Holland. „Het is soms verraderlijk glad door ijzel, motsneeuw of bevriezing van natte weggedeelten. Later vanavond breidt de gladheid zich ook naar Limburg uit.”

Vooral op bruggen en viaducten kan het glad worden.