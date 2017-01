De drie kritieke slachtoffers liggen in ziekenhuizen in Noord-Nederland, weet traumachirurg Jaap Deunk. Hij verzamelt de oudejaarsgegevens van alle trauma-artsen in Nederland en ziet dit jaar minder meldingen binnenkomen dan vorig jaar. „Maar er zit een aantal zeer ernstige gevallen bij. In ongeveer een derde van de gevallen is sprake van blijvend letsel.” Kinderen maken zo’n 30 procent uit van de ernstig gewonden.

Carbidschieten

Het aantal ernstige verwondingen door carbidschieten viel op volgens Deunk. Dat kan ook het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen staven: er kwamen zeventien patiënten binnen, van wie elf een ongeluk hadden gehad met vuurwerk en zes met carbid.

Ook Ties Eikeldal van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), die oudejaarsnacht zelf in het Radboud UMC werkte, ziet dat het aantal ernstige verwondingen toeneemt. „Amputatie van vingers was nodig en een oog moest verwijderd worden. Een oorzaak zou kunnen zijn dat illegaal vuurwerk makkelijk verkrijgbaar is.”

Vaak zelf aangestoken

Annekatrien van de Kar, namens de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC), die zelf in het AMC en OLVG werkt, kreeg een kleine dertig meldingen van collega’s over vuurwerkslachtoffers. „Een aantal hiervan waren ernstig letsel, vingeramputaties, kapotte zenuwen en gelaatsletsel. Bijna iedereen had zelf vuurwerk zelf aangestoken, vooral knalvuurwerk.”

Bij het Oogziekenhuis Rotterdam vermoeden artsen dat het aantal mensen met oogletsel dit jaar opnieuw op zo’n 160 uit zal komen. „Dat is een stagnatie van de dalende lijn, terwijl we juist hadden gehoopt dat door alle aandacht voor vuurwerkbrillen die tendens zou doorzetten”, zegt voorlichter Robert Spiering. Ongeveer de helft van de mensen die langs kwamen bij het Oogziekenhuis heeft blijvend letsel.

Opvallend genoeg hadden de brandwondencentra in Beverwijk en Rotterdam juist rustige nachten. Hoeveel vuurwerkpatiënten zich in totaal meldden op de spoedeisende hulpafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen, moet nog duidelijk worden.