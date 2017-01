premium

PostcodeKanjer van 49.900.000 euro valt

op Haagse flat

Gisteren, 21:53 Onze Redactie

Den Haag - Het jaar is goed begonnen voor een groot aantal bewoners van een flat in Den Haag. De PostcodeKanjer van 49,9 miljoen euro is op hun postcode 2555 VX in de Donker Curtiusstraat gevallen. In totaal mochten ze 24,95 miljoen euro met elkaar verdelen.