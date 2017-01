Het Forum voor Democratie pleit onder meer voor directe verkiezing van burgemeesters. Ook de minister-president moet voortaan direct worden gekozen. Elke kiezer krijgt dan twee stemmen: een voor het premierschap en een voor een partij.

De overheid moet kleiner en Nederlanders moeten veel minder belasting betalen, vindt Baudet. Onder meer de schenk- en erfbelasting wil hij afschaffen. Daarnaast moet de eerste 20.000 euro onbelast blijven voor elke burger. Topambtenaren bij de overheid moeten voortaan bij het aantreden van een nieuwe regering opnieuw op hun functie solliciteren.

Dat Baudet geen fan van Europa is, werd duidelijk in de aanloop naar het Oekraïne-referendum. Het liefst ziet Baudet een referendum over het vertrek van Nederland uit de Europese Unie, zoals de Britten vorig jaar deden. Ook pleit hij voor referenda over het Nederlandse lidmaatschap van de eurozone en over het vrije verkeer van personen binnen de EU.

Baudet is een van de aspirant-politici die zijn voortgekomen uit het referendum over het associatieakkoord met Oekraïne. Jan Roos koos er na het referendum voor de partij Voor Nederland te gaan leiden, terwijl Bart Nijman van Geenstijl de partij Geenpeil oprichtte, met Jan Dijkgraaf als voorman.