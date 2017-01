Van der Steur: geweld onacceptabel

Volgens de minister hebben gemeenten vooraf maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht.

Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Ook werden agenten gehinderd die hun collega wilde helpen nadat hij was aangereden in Den Haag. De politieman ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De reactie is inmiddels verwijderd. Foto: Twitter

De teamchefs van van politieteam Segbroek in Den Haag reageerde geërgerd op de woorden van Van der Steur, die via Twitter zijn waardering uitsprak voor de inzet van de hulpdiensten. „Soms past het U meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun”, twitteren de teamchefs. „Geen middelen, geen politieke ruggensteun. Geen waardering. Domme bezuinigingen. Kortom geen woorden maar daden.” De chefs laten ook nog weten dat drie van vier agenten, die betrokken waren bij de belaging nu ziek thuis zijn.