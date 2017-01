Eerste metro test zelfstandig Noord-Zuidlijn

De zogenoemde M5-metro vertrekt vanaf station Zuid en gaat dan de tunnel in bij de RAI. Eerder werd ook al getest op het noordelijke deel van de lijn, maar toen moest de metro nog in twee delen door de tunnel worden getrokken. De stations zijn nu zo ver afgebouwd dat de metro's zelfstandig testritten kunnen doen op de hele Noord-Zuidlijn.

De metro gaat eerst stapvoets, waarop de snelheid steeds verder wordt opgevoerd. Uiteindelijk rijden er in de testfase, die ongeveer 33 weken duurt, meerdere stellen in hoge snelheid over het traject.

Als deze periode achter de rug is, wordt onder meer gekeken of de communicatie tussen alle verschillende systemen goed werkt en of de metrolijn comfortabel genoeg is voor de toekomstige reiziger.