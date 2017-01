Verkeer moet rekening houden met gladde wegen

Hoewel de sneeuwval ons land via Limburg heeft verlaten, vriest het op sommige plekken nog licht. De gladheid kan daardoor tijdens de ochtendspits zelfs nog uitbreiden. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur weer op.

Ook later in de week moet het verkeer rekening houden met vorst. Vanaf donderdag daalt de thermometer naar verwachting in grote delen van het land onder het vriespunt. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan er op diverse plekken natte sneeuw of ijzel vallen. Na zaterdag neemt de kans op gladheid af, voorspelt Weeronline.