Gescheiden conciërge wint 4,7 miljoen

De voormalig conciërge van het Hofstad Lyceum in Den Haag speelde mee met maar liefst tien loten. In een reactie zei hij er gisteren "stil van" geworden te zijn. Ruud voedde na zijn scheiding zijn twee zoons alleen op en kende moeilijke financiële tijden. Hij doet tegenwoordig vrijwilligerswerk. Ruud is van plan dat te blijven doen.

Foto: ANP

Niet alleen Ruud viel in de prijzen. De PostcodeKanjer viel op postcode 2555 VX. In totaal kon een flink aantal bewoners van de Donker Curtiusstraat bijna 25 miljoen euro verdelen. Een zelfde bedrag ging naar andere bewoners van postcodegebied 2555.