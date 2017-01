Geen benefiettoernooi voor veroordeelde voetbalvader

,,Ik heb er niet van kunnen slapen”, reageert voorzitter Mehdi Harboul aangeslagen. ,,Dat toernooi gaat absoluut niet georganiseerd worden op onze club. Wij staan niet achter dit initiatief als bestuur en als leden iets willen organiseren op onze club, zullen ze daarvoor toch echt onze toestemming nodig hebben. En ik kan hierbij al zeggen dat we niet zullen meewerken.”

Harboul baalt niet alleen dat de naam van club in diskrediet is gebracht door de actie, maar is ook begaan met de nabestaanden van de familie Nieuwenhuizen: ,,Zij hebben al zoveel moeten doorstaan. Ik gun deze mensen rust om hun grote verlies te verwerken.”

Nieuw West United kreeg tot dusverre nog geen opzeggingen van verontwaardige leden: ,,Maar we overwegen wel juridische stappen te nemen omdat onze naam ten onrechte in een kwaad daglicht is gesteld. We onderzoeken de mogelijkheden daartoe met onze advocaat.”

Afgelopen maand was het vier jaar geleden dat grensrechter Richard Nieuwenhuizen na afloop van een jeugdwedstrijd tussen sc Buitenboys uit Almere en sv Nieuw Sloten uit Amsterdam werd doorgetrapt door enkele spelers van de Amsterdamse club. Naast enkele spelers van het team, die één tot twee jaar jeugddetentie kregen, werd ook voetbalvader El-Hassan D. veroordeeld tot zes jaar celstraf. Hij moet daarnaast zestig duizend euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Vorige week ontstond commotie toen bleek dat er in Nieuw West een inzamelingsactie werd gehouden om het geld bij elkaar te brengen voor D. Mocht de veroordeelde voetbalvader half januari de schadevergoeding niet hebben betaald, dan kan de deurwaarder beslag leggen op zijn inboedel en Justitie hem een jaar vervangende hechtenis geven.

Rob Mueller, die namens de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen optreedt, stelde in een reactie dat de familie niet inhoudelijk wenst te reageren en het ,,hen niet interesseert hoe D. de schadevergoeding bij elkaar krijgt.”