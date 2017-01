Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Gewonde bij schietpartij Almere Buiten: dader gevlucht

1 uur geleden

Almere - In de Cornelis Matelieffstraat in Almere Buiten heeft maandagmiddag rond 13.45 uur een schietpartij plaatsgevonden. Hierbij viel een gewonde. De dader is gevlucht.