Politie druk met woedende duiker

Agenten stonden op de kant al even te praten met een 48-jarige duiker uit Goes toen de tweede duiker plotseling boven water kwam. Het bleek om een man van 34 uit ’s-Heerenbroek te gaan. Volgens de politie gedroeg hij zich ’erg recalcitrant’. Daarop werd meer politie opgeroepen en bond de man in.

De duiker ontkende iets met de stroperij te maken te hebben, maar kwam wel boven met een net met zeven kreeften. Zijn duikmaatje was kort daarvoor al op heterdaad betrapt toen hij met een net met maarliefst acht kreeften uit het water kwam. De klauwen van de beesten waren vastgebonden met tieraps. Er zaten volgens de politie kreeften bij die vol met kuit zaten. Deze beesten moeten de komende jaren de soort in stand houden.

De kreeften zijn teruggezet. Foto: politie.nl

Beide mannen kregen een proces-verbaal mee naar huis. De duikuitrustingen van beide mannen zijn in beslag genomen. De kreeften zijn teruggezet.