Alsnog supersnelrechtzittingen in Den Haag

43 min geleden

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Den Haag brengt dinsdag en woensdag alsnog drie zaken voor de zogenoemde supersnelrechter wegens gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. Het gaat in twee zaken om verdachten die politiemensen zouden hebben beledigd of bedreigd. In een geval gaat het om een mishandeling, aldus de persofficier van justitie.