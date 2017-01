Musea doen te weinig voor baby’s

Kunst kijken kan ook de hersenontwikkeling stimuleren, aldus Timmermans. Vragen die ze wil beantwoorden zijn niet alleen of er een buggy mee kan en of je ergens babyvoeding kunt geven, maar ook inhoudelijker kwesties. De site (www.kunstfanaatjes.nl) wordt het komende jaar nog uitgebreid.

Ouders van baby’s en peuters denken vaak dat ze hun kroost elders moeten onderbrengen als ze naar het museum willen, maar een bezoek mèt hun spruit kan ook juist voor hen een bijzondere ervaring zijn. En niet omdat ze in de grond willen zakken omdat hun dreumes overlast geeft. Daartegen heeft Timmermans ook tips. „Leg uit waarom je kunstwerken niet mag aanraken: een kunstwerk is heel kwetsbaar - het is uniek, duur en onvervangbaar. Wees niet zoals die ouders van wie het kind op een kunstwerk ging zitten en er lachend een foto van maakten.”