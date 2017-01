In het voorjaar van 2016 werd nog geopperd dat de centrale in 2020 de deuren zou moeten sluiten, maar de PvdA en de VVD zijn er nog niet uit. „Dat betekent dat wij die dreiging van sluiting nu niet zien”, aldus Scheerder.

Op 13 januari buigt het kabinet zich opnieuw over de toekomst van de Nederlandse kolencentrales. Volgens een woordvoerder van Economische Zaken is het een complex dossier waarvoor meer tijd nodig is dan was voorzien.