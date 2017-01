Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Auto tegen pui van Jumbo Wateringen gereden

1 uur geleden

Wateringen - Een auto is maandagmiddag tegen de pui van de Jumbo aan het Vliethof in Wateringen gereden. De bestuurster van de auto raakte hierbij gewond. Ze is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.