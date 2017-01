Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Jochie zwaargewond door brand in caravan

1 uur geleden

DE HEEN - Een achtjarige jongen uit De Heen (gemeente Steenbergen) is maandag zwaargewond geraakt toen de zogenoemde speelcaravan waarin hij aan het spelen was in brand vloog.