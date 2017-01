Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Bedrijven in nood door stremming Maas

Gisteren, 23:05

GRAVE - Enkele grote bedrijven in Limburg krijgen flink last van de stremming van de Maas bij Grave. Zo krijgt VDL NedCar in Born geen onderdelen binnen. Sabic, DSM, OCI Nitrogen en Sappi kunnen minder producten afvoeren.