premium

Pomp Breda en Rotterdam overvallen met mes

Gisteren, 23:29

ROTTERDAM - Het was maandagavond twee keer raak: een tankstation in Breda en in Rotterdam waren doelwit van een gewapende overval. In beide gevallen bedreigde de overvaller de pompmedewerker met een mes. Het is niet duidelijk hoe groot de buit bij de overvallen was.