Duitsland is het land waar in de meeste gevallen de eerste asielaanvraag is gedaan. De criminele migranten daarnaartoe terugsturen – zoals dat ook is vastgelegd in Europese afspraken – is volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek de beste manier om van asielzoekers af te komen als ze toch geen kans maken op een verblijfsvergunning.