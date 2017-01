En dat gebeurde. De toenmalige manager wordt in Dekkers recent verschenen biografie opgevoerd als de persoon die hem destijds actief hielp bij zijn speurtocht naar doping. Zo beweert de wielrenner in zijn bestseller Mijn Gevecht dat Hanegraaf hem in contact bracht met, en zelfs persoonlijk begeleidde naar de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes in Madrid. Fuentes werd later gearresteerd en beschuldigd als spil in een omvangrijk dopingschandaal.

„Ik word in het boek neergezet als een crimineel, terwijl ik die Fuentes nog nooit van m’n leven heb ontmoet. Thomas beweert bovendien dat ik óók doping heb gebruikt”, vertelt Hanegraaf – zelf ook ex-wielrenner – aangeslagen.

Volgens Hanegraaf zijn de beschuldigingen in Dekkers boek pure wraak. Dekker zou hem in 2012 herhaaldelijk hebben gedreigd publiekelijk zwart te maken als hij bleef aandringen op aflossing van al jarenlang openstaande schulden. „In een lelijke brief kondigde hij aan ’oude koeien uit de sloot te halen’, als ik een incassoprocedure tegen hem zou starten. Sindsdien heb ik geen contact meer met hem en loopt mijn procedure door. Hij sleept me met opzet mee in zijn dopingverhaal, gewoon omdat ik mijn geld van hem terug wil hebben”, aldus Hanegraaf.

De ex-manager zegt nog tienduizenden euro’s van de wielrenner tegoed te hebben. „Het gaat onder meer om voorschotten die ik namens Thomas heb betaald.”

Thomas Dekker laat weten dat er in zijn boek „niets meer dan de waarheid” staat. Van afpersen is dan ook geen sprake, stelt hij.

Advertentie

Ex-manager Jacques Hanegraaf: „Fuentes nooit ontmoet.” Foto: Foto Cor Vos

Desondanks sleept Hanegraaf deze week de auteur van de biografie , Thijs Zonneveld, en uitgever Overamstel voor de rechter wegens gebrek aan wederhoor. In kort geding eist hij een verbod van de nieuwe vijfde druk. Inmiddels zijn er van het boek ruim 100.000 exemplaren verkocht. Volgens Thijs Zonneveld heeft hij Hanegraaf meerdere keren gevraagd naar de feiten, maar wilde deze steeds niet reageren. Wel bevat de epiloog van het boek een ontkenning dat hij Dekker in contact bracht met Fuentes.