Vorige week onthulde de VID in deze krant al dat het ruim tien procent drukker was geworden en dat die trend zich dit jaar verder zal voortzetten.

,,Ondanks het gunstige weer – het regende veel minder vaak tijdens de spits – steeg het aantal files weer fors”, zegt Patrick Potgraven van de VID. ,,We hebben alle opstoppingen en verliesuren op een rij gezet en onze traditionele top 50 weer samengesteld. Wat we al vreesden is gebeurd, na drie jaar hebben we een nieuwe nummer één: het wegvak van de A4 voor afrit Zoeterwoude-Dorp (bij Leiden).”

De ongekroonde topper sinds 2013, de A20 bij het knooppunt Terbregseplein, is daarmee van de koppositie verdreven. ,,De filedruk op de A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp nam sinds 2010 met bijna 225 procent toe. Dat is ongekend”, meent Potgraven.

Maar ook de andere rijrichting maakt een opmars in de ranglijsten: het wegvak richting Den Haag staat inmiddels op plaats 7 in de file top 50.

Potgraven: ,,Daarmee ziet het er niet rooskleurig uit voor de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Het traject maakt goede kans om in 2017 het drukste van Nederland te worden. Terwijl de oplossing voor de hand ligt: een extra rijstrook tussen Burgerveen en Leidschendam. Daar is gewoon ruimte voor.”