Enrico (13) stabiel na kogels ’in relationele sfeer’

Volgens buren van de luxe woonwagen aan het Terbregsehof in de Maasstad moet de dader in de ’relationele sfeer’ gezocht worden. „We zijn in shock”, verklaart een directe buurman van de jongen. „Gelukkig is de jongen na een operatie nu stabiel.”

De buren denken niet aan een afrekening of waarschuwing in het drugsmilieu en ook een zakelijk conflict lijkt niet waarschijnlijk. In de ruime bungalow woont een alleenstaande moeder met drie kinderen. Er zouden de afgelopen jaren wel problemen op relationeel vlak geweest zijn.

„Maar niets wat dit rechtvaardigt”, verzucht één van hen. „De dader kon niet weten wie er binnen op de bank zat, maar moet hebben gezien dat het licht brandde en misschien zelfs wel de stemmen hebben gehoord. Extreem laf en meedogenloos.”

Het terrein aan het Terbregsehof is eigenlijk geen woonwagenkamp, maar een winterstandplaats voor kermisexploitanten.

De meeste bewoners hebben de afgelopen dagen hun centen verdiend met de oliebollenverkoop.

Ook het gezin dat in de onder vuur genomen wagen woont was tot laat in de weer geweest met zijn kraam. De laatste avond van het jaar werd echter wel gevierd, vuurwerk werd afgestoken om rond half twee nog in de woonwagen als familie te genieten van een afzakkertje. Toen kwamen de knallen en bleek Enrico geraakt. Een dader of daders is nog niet opgepakt.

De schietpartij lijkt erg op die in Breda in 2010 waarbij Danny Gubbels (12) om het leven kwam toen het vuur werd geopend op de woonwagen waar hij in zat. De daders hiervan hadden de vader van de jongen op de korrel, in verband met een verdwenen lading cocaïne.

Ook bij het kamp in Rotterdam zijn de afgelopen jaren verschillende politie-invallen geweest. In 2012 werd nog 85 kilo drugs gevonden en 140.000 euro contant geld. Negen maanden geleden werd een hennepstekkerij opgerold.