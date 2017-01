’Rellen in Vlissingen vooropgezet plan’

Bewakingscamera's in de wijk waren voor nieuwjaarsnacht al vernield en hout was verzameld om auto's in brand te steken. Het AD schrijft dat de jongeren zichzelf vooraf ook onherkenbaar hadden gemaakt. Volgens de politie bemoeilijken al deze factoren het onderzoek.

Tijdens de jaarwisseling werden meer dan tien auto’s in brand gestoken. Ook werden deuren en ramen van vijf woningen en een winkel vernield en er werd vuurwerk door brievenbussen gegooid. Brandweer en politie werden met vuurwerk en stenen bekogeld.