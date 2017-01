Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Plaatselijk glad in binnenland

22 min geleden

AMSTERDAM - Door bevriezing van natte weggedeeltes is het in het binnenland van Nederland dinsdagochtend plaatselijk glad. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Met uitzondering van het westen en noordwesten van het land is het oppassen geblazen.