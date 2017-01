Aantal handletsels door vuurwerk daalt

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) zegt dinsdag dat het beleid om (verkeerd) vuurwerkgebruik in te dammen zodoende enigszins zijn vruchten lijkt af te werpen. De vereniging houdt nog wel een slag om de arm omdat het aantal slachtoffers nog tot eind januari kan oplopen.

Ook dit jaar was illegaal vuurwerk weer de grootste boosdoener van zwaar handletsel. Ongeveer twee derde van de 33 verwondingen was daar aan te wijten. Bovendien waren er weer veel jonge slachtoffers: bijna de helft is jonger dan achttien.