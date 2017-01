Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Auto tegen boom in Weert: vrouw zwaargewond

58 min geleden

Weert - Een auto is dinsdagmorgen tegen een boom gereden in Weert. De bestuurster raakte hierbij zwaargewond. Vermoedelijk is het ongeluk op de Maarheezerhuttendijk veroorzaakt door de extreme gladheid op de weg.