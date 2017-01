premium

Woningbrand in Haarlem-Noord: man naar ziekenhuis

46 min geleden

Haarlem - Een fikse woningbrand heeft maandagnacht voor veel schade gezorgd in een woning in Haarlem-Noord. De bewoners van de woning aan de Van Moerkerkenstraat werden even voor vieren gewekt nadat een rookmelder was afgegaan.