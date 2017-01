Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Van Gerwen wint ook bij de kijkcijfers

28 min geleden

AMSTERDAM - Het optreden van darter Michael van Gerwen in de WK-finale heeft maandagavond bijna 2,2 miljoen tv-kijkers getrokken. De uitzending op RTL7 was daarmee het best bekeken programma van de avond, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.