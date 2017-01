Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Grootste groep nieuwkomers uit Syrië

42 min geleden Jan-Willem Navis

Amsterdam - Ongeveer een op de acht mensen die vorig jaar immigreerden in Nederland kwam uit Syrië. Daarmee vormen zij de grootste groep nieuwkomers. Maar hun aandeel in de bevolkingsgroei is maar net iets groter dan de Polen, die samen 10 procent voor hun rekening namen.