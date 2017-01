Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Agent schiet bijtende hond dood in Leeuwarden

31 min geleden

LEEUWARDEN - Een politieagent heeft in Leeuwarden een agressieve hond doodgeschoten. Het dier was maandagavond samen met twee andere honden uitgebroken op een bedrijventerrein in de Friese hoofdstad en viel diverse mensen aan.