Op de hoek van de Rozenstraat en de Violenstraat zou het vuurwerk in het gezicht van de man zijn ontploft. Hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, aldus zijn nichtje.

Het slachtoffer van het vuurwerkincident #Meppel is niet overleden. Helaas hebben wij dat ogv verkeerde informatie wel bevestigd. (1) — Politie Drenthe (@poldrenthe) 3 januari 2017