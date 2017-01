Cel voor snelheidsduivel zonder rijbewijs

De politierechter in Utrecht legde hem dinsdag die straf op, onder meer omdat hij ondanks een eerdere veroordeling in maart 2015 met meer dan 180 kilometer per uur op de Waterlinieweg in Utrecht reed. De geldende maximumsnelheid is daar 70 kilometer per uur.

De officier van justitie noemde het rijgedrag van de man „stuitend” en verweet hem dat hij andere weggebruikers en wegwerkers in gevaar heeft gebracht. Hij eiste acht weken gevangenisstraf, maar de politierechter legde de man zes weken op.

De bewuste rit vond plaats in de nacht van 25 op 26 maart 2015. Na het negeren van een stopsignaal in Zeist achtervolgde de politie de verdachte via de Utrechtseweg, Waterlinieweg en de A27 totdat zijn voertuig in de buurt van Breda kon worden klemgereden. Hij maakte tal van gevaarlijke manoeuvres en reed zonder verlichting.