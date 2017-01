premium

OM: explosieven Tilburg bedoeld voor misdrijf

55 min geleden

TILBURG - De partij explosief materiaal die de politie op oudejaarsdag in een woning in Tilburg vond, was volgens justitie niet bedoeld als vuurwerk. Integendeel: het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 25-jarige man die werd opgepakt aan de Munttorenstraat in de Brabantse stad van „voorbereidingshandelingen voor een misdrijf”, zei een woordvoerster dinsdag. De verdachte zit nog vast.