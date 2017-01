Ook kritiek CdK na aanvaring Maas

„Dat kan niet, mag niet, want er had ook gas vrij kunnen komen. Dat moet sneller”, zei Cornielje tegen Omroep Gelderland.

Een schip met het gevaarlijke benzeen ramde donderdagavond de stuw op de Maas. Aan de ene oever ligt het Brabantse Grave, aan de overkant ligt het Gelderse Nederasselt, dat onder Heumen valt. Mengde ging meteen naar de plek toe, maar kreeg pas na ruim drie uur officieel te horen wat er was gebeurd. Het was niet duidelijk of Noord-Brabant of Gelderland de leiding moest nemen.

„Ik hoop dat de veiligheidsregio’s lessen trekken uit dit incident en dat het in de toekomst beter georganiseerd zal zijn”, zegt Cornielje.

Problemen

De aanvaring veroorzaakt grote problemen. Schepen kunnen niet meer hun gebruikelijke route nemen en dat kan nog weken gaan duren. Het zorgt voor veel financiële schade voor binnenschippers en bedrijven.

Dagelijks passeren volgens het BVB zo’n 75 tot 100 schepen de sluizen in de Maas. Dat komt neer op 1800 tot 2000 vrachtwagenladingen per dag. Veel bedrijven worden door de stremming op kosten gejaagd doordat schepen moeten omvaren. Dat kan tot wel 48 uur aan vertraging leiden, onder meer door langere wachttijden bij sluizen in de alternatieve vaarroute in België.

Advertentie

Ook komen bedrijven in de problemen nu ze door de lage waterstand in het geheel van vaarroutes zijn afgesneden. De angst is dat dat nog weken kan duren.

Dijken

Ondertussen zijn er ook zorgen over de dijken langs de Maas en de Niers in het uiterste noorden van Limburg goed in de gaten. Het fors zakken van de Maas kan de dijken ondermijnen. Zo kan uitspoelend grondwater delen van de dijken kwetsbaar maken.

Foto: ANP

Ook nam het waterschap maandag maatregelen om verder dalen van het waterpeil in de Mookerplas tegen te gaan. Daarvoor zijn schotten geplaatst. Ondanks die schotten sijpelt er nog steeds water uit de Mookerplas weg, maar niet zoveel dat dit het peil echt beïnvloedt, maakte het schap maandag bekend. Met onder meer een peilbuis controleert het waterschap de plas.

Noodoplossing

Om de grote problemen op te lossen overweegt Rijkswaterstaat om een tijdelijke waterkering te installeren. Een van de eisen aan zo’n „tijdelijke waterkerende maatregel” is dat die binnen 48 uur afbreekbaar moet zijn.

Als de Maas ineens meer toevoer krijgt van regen- of smeltwater, kan het waterpeil in de rivier namelijk snel stijgen. Veiligheid staat voorop, benadrukte Rijkswaterstaat dinsdag.