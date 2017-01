Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Foto: AS Media

Derde verdachte Hellevoetsluis meldt zich

25 min geleden

HELLEVOETSLUIS - Een 23-jarige man heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld in verband met de dodelijke schietpartij op tweede kerstdag in Hellevoetsluis. Dat maakte de politie disdag bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.