Jeugd in de ban van de pijltjes door Mighty Mike

„Na ieder succes zie je een toeloop. Dit jaar speelden er 170 kinderen in de jeugd-ranking. In 2015 waren dat er 130, het jaar daarvoor nog minder”, zegt Rinus Loof, recent aangesteld als bestuurslid jeugdzaken bij de bond.

De zevenjarige Ayla Bontekoe is net begonnen. „Mijn broertjes speelden al en ik wou het proberen. Als ik raak, word ik daar blij van. Maar ik raak nog niet zo vaak.” Ayla doet maandelijks mee aan een wedstrijd en speelt af en toe thuis. „Nadat we de tafel aan de kant hebben geschoven.” Ayla’s vader Dick Bontekoe is sinds 1 januari jeugdbondscoach. „De eerste telefoontjes van ouders die vragen of hun kinderen kunnen komen trainen, hebben we al binnen gekregen.”

„Zodra dartsop tv komt, is de populariteit twee keer zo groot”, zegt Willem de Boer van Jeugd Darten Urk, waarvan zo’n 45 jongeren lid zijn. Dartvereniging Oost-Nederland (DVO) heeft ongeveer 35 jeugdleden. „We begonnen vijf jaar geleden met zes kinderen. Toen Michael van Gerwen in 2014 voor het eerst wereldkampioen werd, hadden we een piek van ongeveer 50”, zegt jeugdbegeleider André Vos van DVO.

Youri Van Ommen (15) begon thuis met darts en is sinds een jaar of vier lid bij de vereniging in Hengelo. „Toen ben ik goed geworden. Je leert iedereen kennen en ik hou van de spanning. Ik ben niet zo sportief, maar darts vind ik de mooiste sport ter wereld.”

Darten wordt nog te veel geassocieerd met kroegen, vindt Rinus Loof van de NDB. „Daar is niks mis mee, maar voor de jeugd wil je een ander imago. We willen dat ouders hun kinderen vol vertrouwen naar dartplekken kunnen brengen. Dat kan een voetbalkantine en een buurthuis zijn, of een aparte ruimte in sporthallen. We willen dat jeugddarts in heel Nederland bereikbaar is voor alle kinderen, in een veilige omgeving met goede begeleiding.” Darten is volgens Loof goed voor het concentratievermogen, de hand-oog-coördinatie, de fijne motoriek en cognitieve vermogens.

